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6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

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6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşıdı. İstinaf mahkemesinin cezayı az bulması sonrası sanıkların yeniden yargılanacağı öğrenildi.

6 yaşında evlendirilme davasından sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'in 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldıkları karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Değerlendirme yapan ceza dairesi sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" 2020 yılı için ise "Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

ANNE VE BABA OLDUKLARI İÇİN CEZA ARTIRILMALI

Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği kaydedildi. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanacaklar.

6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirilmişti. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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