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6 Yaşında Evlendirilen H.K.G. Davasında Cezalar Açıklandı

6 Yaşında Evlendirilen H.K.G. Davasında Cezalar Açıklandı
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H.K.G. davasında mahkeme, anne, baba ve imam nikahlı eşin cezalarını açıkladı. Kadir İstekli toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırılırken, baba Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay ceza aldı. Firari anne Fatima Gümüşel hakkında yakalama kararı verildi.

6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasında mahkeme kararını açıkladı. Firari anne Fatima Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. İmam nikahlı eş Kadir İstekli toplamda 36 yıl ve baba Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

6 yaşındayken evlendirildiği iddia edilen H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Mahkeme kararını verdi

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari anne Fatıma Gümüşel'e tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Tutuklu sanık Kadir İstekli'nin "zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 21 yıl, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapisle cezalandırılmasına, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise "zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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