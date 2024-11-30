Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye'de harita değişiyor, Rusya 'Esed nerede?' sorusuna yanıt vermedi

Rusya "Esed nerede?" sorusuna yanıt vermedi

 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler
Gürcistan'da AB müzakereleri askıya alındı, gösteriler şiddetlendi

AB kararı komşuyu karıştırdı

Ali Yerlikaya duyurdu: 6 suç örgütüne yapılan operasyonlarda 29 kişi tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 ayda gerçekleştirilen Kuyu operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığı ve 29'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuyu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya,jandarmanın kasım ayı içerisinde yaptığı operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığı ve 29'unun tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya ayrıca 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 2 şüpheli hakkında ise işlemlerin devam ettiğini açıklarken; şüphelilerin soruşturmaya uğradıkları suçları şöyle sıraladı: "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit ve Şantaj, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, Göçmen Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet."

"RUHSATSIZ TABANCA VEUYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda kesici/delici alet, uyuşturucu madde ve çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

"NEFESLERİ KESİLDİ"

Yerlikaya açıklamasının devamında "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya duyurdu: 6 suç örgütüne yapılan operasyonlarda 29 kişi tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
img

AB kararı komşuyu karıştırdı
img

Mide bulandıran iddiayı duyunca kemerle meydan dayağı çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.