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Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada

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İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremde Zeytinburnu'nda bir kişi panikle balkondan atlayarak bir otomobilin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde bir binanın 3. katında balkonda olan kişi aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi, hafif yaralı olarak otomobilin üzerinden indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş:

sen şimdi naneyi yemedin mi

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