500 TL'lik Şofben Parası Kavgası Facia ile Sonuçlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 TL'lik şofben parası tartışması nedeniyle 70 yaşındaki kiracılarını darbederek ölümüne neden olan öğretmen ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak'tan (70) şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek, parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü. Ev sahibi Yener (42) ve eşi Nurhan R. (38), 3 çocuk babası Başak'ı sopa ve demir levye ile dövdü. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan, şimdi ise öğretmenliğe devam ettiği öğrenilen Yener R., eşi Nurhan ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüpheliler Yener ve eşi Nurhan R., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde ağlayan Yener R. ve eşi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otopsi işlemi tamamlanan Hüseyin Başak'ın cenazesinin ise Adana'da toprağa verildiği öğrenildi. - ADANA