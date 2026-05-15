Haberler

Bebeğe şiddet uygulayan hemşire: "Çok pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek"

Bebeğe şiddet uygulayan hemşire: 'Çok pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta yenidoğan bakım ünitesinde 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire, pişman olduğunu belirterek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire, "Çok pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın yargıya intikal etmesinin ardından hemşire H.D.B.'nin 5 günlük Deniz Esin Bozoklar'ı darbetme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Hemşire H.D.B. hakkında görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklama kararı verildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Sanık ve vekil avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda tutuklu sanık hemşire H.D.B., SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı.

"Hastaya bile isteye herhangi bir zarar verme amacım olmadı"

Mahkeme başkanı sanık eski hemşireye söz verdi. Hemşire H.D.B., "Hastaya bile isteye herhangi bir zarar verme amacım olmadı, amacım tedavi yapmaktı. Bir anda gelişen durum için çok pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Tutuksuz yargılamayı talep ediyorum. Çok özür dilerim ama hastalığıyla ilgili benim herhangi bir ilgim ve bağım yoktur. Yaklaşık 4.5 aydır ben de evladımdan ayrıyım. Sizden rica ediyorum. Birden fazla adli kontrol, ev hapsi uygulayın. Tahliyemi talep ediyorum. Lütfen sayın hakimim sizden, mahkemenizden rica ediyorum, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı Mustafa Çaprak ise, "Davada tutuklu sanığın tutukluluk halinin göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Vekil avukatı Sait Bolat ise önceki beyanlarını tekrar ederek tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme, sanık hemşire H.D.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelecek raporun beklenmesi nedeniyle 3 Temmuz tarihine ertelendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Özgür Özel’den Özkan Yalım'ın iddialarına yanıt: Silinen yazışmada bizim lehimizde bir şey var

WhatsApp krizi büyüyor! Özgür Özel'den de bir iddia var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor

Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Eski uzman çavuşun acı sonu

İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

Gecenin en çok konuşulan olayı! Bunu yapan öz annesi
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha