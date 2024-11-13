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5 evladı yangında can veren annenin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

5 evladı yangında can veren annenin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı
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İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden ve olayla ilgili adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melisa Akcan'ın çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden ve olayla ilgili adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melisa Akcan, "Acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" dedi.

10 SUÇ KAYDI VAR

Ayrıca Melisa Akcan'ın babasının emekli felsefe öğretmeni, kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi. Hakkında 'Hayvan hırsızlığı' ve 'Yaralama' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Melisa Akcan ile 'Uyuşturucu kullanma', 'Yaralama', 'Hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydı bulunan Hakan Akcan'ın ailelerin rızası olmadan evlendiği ileri sürüldü.

ANNE, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

5 çocuğunu birden kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü. Akcan ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini belirtti.

CEZAEVİNDEKİ BABA CENAZEYE KATILDI

5 kardeş için dün Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii'nde dün ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazede; 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu. Torbalı Açık Cezaevi'nden getirilen baba Hakan Akcan, cenazeye jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı. Baba Akcan, çocuklarının tek tek öptüğü tabutlarına başını koydu. İkindi sonrası kılınan cenaze namazı sırasında jandarma ekipleri babanın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Akcan da çocuklarının cenazesine katılmak üzere polis nezaretinde camiye götürüldü. Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazın ardından Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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