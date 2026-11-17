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Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın 5'inci duruşması görüldü. Duruşmada mütalaasını okuyan savcı, sanık kardeşlerden Uğur K.'nin "tasarlayarak kasten öldürme", diğer sanık Muhammet Enes K.'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın 5'inci duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar, sanık avukatları, maktul aile, maktul aile avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

Sanık Muhammet Enes K. savunmasında, "Olayla hiçbir alakam yok. Ben abime yardım etmedim. Eğer yardım etmiş olsaydım abimi bırakıp kaçmazdım. 22 aydır benim burada ne işim var diye düşünüyorum" dedi.

"Amacım öldürmek olsaydı kafasına sıkardım"

Sanık Uğur K. ise "Benim amacım öldürmek değildi. Öldürme kastım olsaydı aracın içinden sıkardım. Ben kendisini uyardım. Amacım öldürmek olsaydı kafasına sıkardım. Yaralı bırakmazdım" ifadelerini kullandı.

Savcı, mütalaasında sanık Uğur K.'nin "tasarlayarak kasten öldürme", diğer sanık Muhammet Enes K.'nin ise, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde, 8 Şubat akşamı sokakta yürüyen 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların kaçışta ikiz plakalı araç kullandıkları ve olay sonrası aracın jant kapaklarını değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı