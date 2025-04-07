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410 Suçtan Aranan Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 410 ayrı dolandırıcılık suçundan aranması bulunan A.P.'yi İstanbul'da yakalayarak cezaevine teslim etti.

410 ayrı suçtan aranıyordu, yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 410 ayrı dolandırıcılık suçundan aranması bulunan A.P. isimli şüpheliyi İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 410 ayrı dosyadan aranan A.P.'nin izini İstanbul'da buldu.

Yaklaşık 2 yıldır firari olan A.P., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı cezaevine teslim edildi.

410 Suçtan Aranan Şüpheli İstanbul'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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