4 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 4 katlı hasarlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın oluştuğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sona gelindi. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Yeni Camii Mahallesi'nde 4 katlı bina iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Otel binasının kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
4 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 4 katlı hasarlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın oluştuğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sona gelindi. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Yeni Camii Mahallesi'nde 4 katlı bina iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Otel binasının kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.