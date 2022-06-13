4 ilde sanal eskort operasyonu! Müşterilerden parayı alıp buluşmaya gitmemişler - Haberler

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4 ilde sanal eskort operasyonu! Müşterilerden parayı alıp buluşmaya gitmemişler

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta eş zamanlı operasyonla yakalanan 7'si kadın 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Öte yandan eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi.

9 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Manisa ve Uşak olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda yaşları 20 ila 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.C., İ.Y., O.C.Ö. Ç.Ş. adlı erkek şüpheliler ile H.C., E.C., N.K., İ.B., A.Ç., K.K. ve E.B. olmak üzere 7 kadın gözaltına alındı.

4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 72 dijital materyal, çeşitli bankalara ait 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya doları ele geçirildi. Şüphelilerin şu ana kadar çok sayıda kişiyi 'sanal eskort' siteleri üzerinden tuzağa düşürüp, dolandırdıkları belirtilirken, 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve mağdur sayısının arttığı öğrenildi.

Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 8 saat ifade verdi. Şüphelilerden 5'i kadın olmak üzere 12'si tutuklanırken, 1'i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - 3. Sayfa

Manisa Aydın Uşak 3. Sayfa Güncel Haberler

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