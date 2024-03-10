4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan Çetesi çökertildi

Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen 8"operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadeleriyle duyuruldu.

SİLAH VE MÜHİMMAT TİCARETİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla operasyonla ilgili ayrıntıları açıkladı. Yerlikaya "Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucunda 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, farklı uyuşturucu maddeyle çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Yerlikaya, paylaşımında "Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.