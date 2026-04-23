4 ilçede zehir taciri operasyonu: 6 tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince 4 ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında Karasu, Serdivan, Akyazı ve Pamukova ilçelerinde belirlenen 7 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 8 paket halinde satışa hazır 449 gram bonzai, 25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 paket halinde satışa hazır 10 gram metamfetamin, 2 paket halinde satışa hazır 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin TL nakit para, 2 adet hassas terazi ve 4 adet cep telefonuna el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
