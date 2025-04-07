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4 erkek çocuğuna istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı

4 erkek çocuğuna istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Kemalettin Kaya, iddiaya göre, yaşı 12'den küçük 4 erkek çocuğu evine çağırıp, cinsel içerikli film izletip istismarda bulundu. Durumu ailelerine anlatan çocuklar sonrasında Kaya, polis tarafından gözaltına alındı. Eşinden boşanan ve 1 çocuk sahibi olan Kaya'nın emniyette olduğunu öğrenen bir grup vatandaş emniyet önünde toplanıp duruma tepki gösterdi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde evine çağırdığı 4 erkek çocuğu cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Kemalettin Kaya (56), tutuklandı.

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Saracıpaşa Caddesi'nde oturan ve gemilerde çalışan Kemalettin Kaya, iddiaya göre, yaşı 12'den küçük 4 erkek çocuğu evine çağırıp, iddiaya göre cinsel içerikli film izletip istismarda bulundu. Çocuklar, evden ayrıldıktan sonra durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine Kaya, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Eşinden boşanan ve 1 çocuk sahibi olan Kaya'nın emniyette olduğunu öğrenin bir grup vatandaş emniyet önünde toplanıp duruma tepki gösterdi. Emniyet yetkililerinin sakinleştirdiği vatandaşlar, daha sonra ayrıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin Kaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Çocukların evine sadece sigara almaya geldiğini kendisinin de verdiğini, istismarda bulunmadığını öne süren Kaya, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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