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Ehliyetsiz sürücüye 390 bin TL ceza: Polise bağırıp çağırdı

Ehliyetsiz sürücüye 390 bin TL ceza: Polise bağırıp çağırdı
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sanayi dükkanı sahibi A.D., alkol testini reddetti. Trafik ekipleri sürücüye 390 bin TL idari para cezası keserken, A.D. ve yakınları cezaya tepki göstererek polislere bağırıp çağırdı.

Eskişehir'de kendisine ait sanayi dükkanının önünde ehliyetsiz yakalanıp alkol testini reddeden sürücü, kesilen 390 bin TL'lik ceza sonrası polis ekiplerine bağırıp çağırarak tepki gösterdi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan ve A.D.'nin işlettiği sanayi dükkanının önünde aracı denetim amacıyla durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Alkol testini yaptırmayı da reddeden dükkan sahibi A.D.'ye farklı maddelerden toplam 390 bin TL idari para cezası uygulandı. Cezanın yazılmasının ardından A.D. ve olay yerinde bulunan yakınları, görevli trafik polislerine bağırıp çağırarak tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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