360 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis şüpheli şahsı caddede yakaladı

Van'da 7 ayrı hırsızlık kaydı bulunan ve son olarak girdiği evin sahibini bıçaklayan şahıs, polis ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve 360 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu caddede yaşanan kovalamacayla yakalandı.

Van'da 7 ayrı hırsızlık kaydı bulunan ve son olarak girdiği evin sahibini bıçaklayan şahıs, polis ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve 360 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu caddede yaşanan kovalamacayla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Hırsızlık" yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamete hırsızlık amacı ile girip ikamet sahibi tarafından yakalanması ve kendi aralarında yaşanan arbedede şüphelinin ev sahibini kesici alet ile bacağından yaralayarak firar etmesi olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan saha çalışmaları ve 360 saat izlenen kamera görüntüleri neticesinde, 'evden hırsızlık-kasten yaralama' suçunu işleyen ve 7 ayrı hırsızlık kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs tespit edilmiş, 8 Nisan 2023 günü İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN