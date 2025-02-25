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33 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı

33 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı
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Adana'da, hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan İsa Kaya, evin çatısından kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis, şüphelinin daha önce 22 suç kaydı olduğunu belirledi.

Adana'da hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evin çatısından başka bir ikametin çatısına atlayarak kaçarken yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 33 yıl 1 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü İsa Kaya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışma neticesinde İsa Kaya'nın, Bey Mahallesi Barbaros Caddesinde bir müstakil evde saklandığını belirledi.

Polis söz konusu eve baskın yaptı. Baskın sırasında İsa Kaya, bulunduğu evin çatısından başka evin çatısına atlayarak kaçmak istedi. Ancak polis şüpheliyi kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa Kaya, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık, yağma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan 22 suç kaydı olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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