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30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Şenol Ç., Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

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30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Şenol Ç., Gaziosmanpaşa'da yakalandı.
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30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yılı aşkın süredir aranan Şenol Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İşlediği suçlardan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yılı aşkın süredir aranan şüpheli Şenol Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Şüphelinin 2017 yılında alacak verecek meselesinden çıkan ve 1 kişinin ölümüne neden olan kavgada adının geçtiği, olayla ilgili bir süre hapis yattığı ve tahliye olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri tarafından aranan şahısların ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Mala zarar verme, yaralama, Ateşli silahlar ve Bıçaklar kanununa muhalefet, hırsızlık gibi suçları işleyen ve bu suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şenol Ç., (33) yapılan operasyonla Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli Şenol Ç.'nin üç çocuğu ile beraber, imam nikahlı eşi Kadriye A., ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Aynı şüphelinin İstanbul'un bazı semtlerinde bulunan gecekonduların yaygın olduğu mahallelerde belirli aralıkla yaşadığı ve bu şekilde saklandığı öğrenildi.

2017 yılında 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kavgada ceza yatmış

Şenol Ç.'nin 2017 yılında Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi'nde yakın arkadaşı İlker F., ile birlikte kavgaya karıştığı, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı alacak verecek kavgası sonrası yakalandığı ve o dönemde çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldığı ardından da tahliye olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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