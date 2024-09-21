30 Saniyede 160 Bin Liralık Telefon Hırsızlığı

30 saniye 160 bin lira değerindeki telefonları böyle çaldılar

Şüpheli 3 çocuğun telefon vurgunu kamerada

BURSA - Bursa'da, 160 bin lira değerindeki 2 telefonu saniyeler içinde çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk şüpheli, 2 telefonu 30 saniyede çalıp kayıplara karıştı. Şüpheli çocuklardan biri etrafta gözcülük yaptığı, 2 şüphelinin ise telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, 2 telefonun değerinin 160 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ihbar üzerine hırsızlığa karışan çocukları bulmak için çalışma başlattı.