Üye Girişi
Haberler

3 yaşındaki çocuk ambulans helikopter ile Elazığ'a sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Tülo ailesi, 3 yaşındaki kızları Eslem'in uyandıktan sonra uyanmaması üzerine ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, uyuduktan sonra uyanamayınca ambulans helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.

Silopi ilçesinde yaşayan Tülo ailesi, 3 yaşındaki kızları Eslem'in uyuduktan sonra uyanmaması üzerine Silopi Devlet hastanesine götürdü. Burada yapılan tetkiklerin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevkinin yapılması gerektiği belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile acil bir şekilde 3 yaşındaki bebek Eslem ileri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehir Hastanesi Fethi Sekin Helikopter Silopi Şırnak Elazığ Çocuk Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title