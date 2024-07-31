3 yaşındaki çocuk ambulans helikopter ile Elazığ'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, uyuduktan sonra uyanamayınca ambulans helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.

Silopi ilçesinde yaşayan Tülo ailesi, 3 yaşındaki kızları Eslem'in uyuduktan sonra uyanmaması üzerine Silopi Devlet hastanesine götürdü. Burada yapılan tetkiklerin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevkinin yapılması gerektiği belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile acil bir şekilde 3 yaşındaki bebek Eslem ileri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - ŞIRNAK