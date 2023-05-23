15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın, bazanın altından çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

15 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI

Hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte muhafaza altına alınış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U.'nun Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

BAZANIN ALTINDAN ÇIKTI

A.U., düzenlenen operasyonda bazanın altında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U. cezaevine teslim edilirken, kadının yakalandığı anlarda polis kamerasına yansıdı.