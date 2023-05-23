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15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın, bazanın altından çıktı

3. Sayfa Haberleri

3 suçtan aranan kadın, bazanın arkasından çıktı Kayseri'de 3 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, bazanın altında bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

15 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI

Hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte muhafaza altına alınış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U.'nun Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın, bazanın altından çıktı

BAZANIN ALTINDAN ÇIKTI

A.U., düzenlenen operasyonda bazanın altında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U. cezaevine teslim edilirken, kadının yakalandığı anlarda polis kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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