3 metre yükseklikten kayalıklara düştü: 1 yaralı - Haberler

3 metre yükseklikten kayalıklara düştü: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta arkadaşıyla alkol aldığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten kayalara düşen bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kapuz Tersaneler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşı ile tersane mevkiinde oturan ve alkollü olduğu öğrenilen şahsın 3 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Arkadaşının düştüğünü gören şahıs durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık polis AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hafif şekilde yaralı olan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafi şekilde yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.