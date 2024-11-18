3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada

Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan İstanbul- Mersin uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı. 3 saat boyunca havada kalan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, çok sayıda yolcunun büyük panik yaşamasına neden olurken paniğin her geçen dakika büyümesi ve yolcuların rahatsızlanmaya başlamasının ardından Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Yolcuların büyük panik yaşadığı ve çığlık attığı anlar uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VATANDAŞLAR MAĞDURİYET YAŞADI

3 kez düşme tehlikesi yaşayan uçağın Kayseri'ye inmesi sonrasında sağlık ekipleri yolculara acil müdahalede bulundu. Seferin zorunlu olarak Kayseri'ye yönlenmesiyle büyük mağduriyet yaşayan çok sayıda yolcu yaptıkları paylaşımlarda yetkililerden "Buradan sonrasını kendi imkanlarınızla gidin" yanıtını aldıklarını öne sürdü. Öte yandan yolcuların bir kısmı da uçuşu yöneten İtalyan pilotu suçladı.