3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı

Antalya'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Trafikte seyreden bir otomobilde, bikinili kadınların araçların camından sarkarak yolculuk yaptığı görüldü.

Sürücülerin şaşkın bakışları arasında kaydedilen anlar, büyük tepki topladı. Video bikinili 3 kadının camdan çıkarak dans ettiği görüldü. Vatandaşlar, "Trafikte hem kendi hayatlarını hem başkalarının hayatını tehlikeye atıyorlar", "Memleket iyice tımarhaneye döndü", "Bir kadının hiç mi kendine saygısı olmaz yaa" yorumunda bulundu.

Görüntüler kısa sürede yayılırken, olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise merak konusu oldu.