Haberler

3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı

3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı
Haber Videosu

Antalya'da trafikte seyreden bir otomobilde, bikinili kadınların araçların camından sarkarak dans ettiği görüntüle büyük tepki topladı. Vatandaşlar, kadınların hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Antalya'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Trafikte seyreden bir otomobilde, bikinili kadınların araçların camından sarkarak yolculuk yaptığı görüldü.

Sürücülerin şaşkın bakışları arasında kaydedilen anlar, büyük tepki topladı. Video bikinili 3 kadının camdan çıkarak dans ettiği görüldü. Vatandaşlar, "Trafikte hem kendi hayatlarını hem başkalarının hayatını tehlikeye atıyorlar", "Memleket iyice tımarhaneye döndü", "Bir kadının hiç mi kendine saygısı olmaz yaa" yorumunda bulundu.

Görüntüler kısa sürede yayılırken, olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş

İşte Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımdan alacağı maaş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.