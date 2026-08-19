Haberler

Ilgaz'da 3 Ev Küle Döndü: 2 Büyükbaş ve 4 Kedi Telef Oldu

Ilgaz'da 3 Ev Küle Döndü: 2 Büyükbaş ve 4 Kedi Telef Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede iki eve daha sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3 evin küle döndüğü, 2 inek ve 4 kedinin telef olduğu yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.

Olay, akşam saatlerinde Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede bulunan iki eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndüldü. Yangında 3 ev kullanılmaz hale gelirken, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında hayvanların da telef olduğunu söyleyen mahalle sakini Ercan İmay, "Mahallede bir evde başlayan yangın, diğer yapılara da sıçradı. Üç yapı kullanılamaz hale geldi, 1 inek, 1 buzağı ve 4 adet kedi telef oldu. Merkez ve çevre ilçelerden gelen ekiplerin sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı

Alihan Kuriş’in milyonluk miras oyunu ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi

İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! Soruşturma başlatıldı