Siverek'te 3 Ay Önce Çalınan Motosiklet Jandarma Tarafından Bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 3 ay önce çalınan motosiklet, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu bulunarak sahibi Fatime Yıldan'a teslim edildi. Motosikletine kavuşan Yıldan, ekiplere teşekkür etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 3 ay önce çalınan motosiklet, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 ay önce çalındığı bildirilen motosikletin yeri tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan motosiklet, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibi Fatime Yıldan'a teslim edildi.
Motosikletine yeniden kavuşan Fatime Yıldan, çalışmalarda emeği geçen jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı