Haberler

3.79 promil alkollü çıkan sürücü: Çirkin çıkmışım

3.79 promil alkollü çıkan sürücü: Çirkin çıkmışım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da elektrikli bisiklet sürücüsü yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan bisiklet sürücüsü, alkol ölçme cihazda fotoğrafını görünce 'çirkin çıkmışım' dedi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücüye çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesildi.

  • Karaman'da elektrikli bisiklet sürücüsü 3.79 promil alkollü çıktı.
  • Elektrikli bisiklet sürücüsü otomobile arkadan çarparak kazaya neden oldu.
  • Sürücüye 27 bin 944 lira para cezası kesildi.

Karaman'da otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü 3.79 promil alkollü çıktı.Alkol ölçme cihazda fotoğrafını görünce "Çirkin çıkmışım" diyen adamın rahatlığı pes dedirtti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. (24) kullandığı elektrikli bisikletle yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran E.H.K. idaresindeki 70 DS 040 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobilin arka lastiği patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin tedavisini reddeden R.Ş., daha sonra polis tarafından alkol muayenesinden geçirildi.

"ÇOK ÇİRKİN ÇIKMIŞIM"

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken R.Ş. polisin yaptığı alkol muayenesinde 3.79 promil alkollü çıktı. Alkol ölçüm cihazında çekilen fotoğrafını beğenmeyen sürücü polis memuruna, "Çok çirkin çıkmışım ya" dedi. Çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesilen R.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, elektrikli bisikleti de çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazada arka lastiği patlayan otomobilin sürücüsü ise "Kaza güm geldi, sonra bum, bum oldu. Yayaya yol vermek için durduk. Arkadan geldi ve bizim araca çarptı sonra çocuğu önümüzde gördük. Lastiği yardı keşke patlasa daha iyiydi" diyerek gazeteciye dert yandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3-sayfa
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı

Büyük umutlarla gelmişti! Yıldız isim izinsiz olarak Türkiye'den gitti
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis cezası getiren düzenleme yasalaştı

O ülkede, kadın cinayetinin cezası ömür boyu hapis oldu
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.