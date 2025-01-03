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3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, çöp atmaya çıkan anne eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boynuna ip dolanmış halde buldu. Annenin çığlıklarını duyan komşusunun müdahale etmesine rağmen çocuk kurtarılamadı.

Günün en acı haberlerinden biri Zonguldak'tan geldi. Çöp atmak için evden çıkan anne, eve geri döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boynuna ip dolanmış halde buldu.

EVİN SALONUNDA HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. İddiaya göre anne C.K., çöp atmaya çıkıp eve geri döndüğünde, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz yatarken buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ise çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla kesti.

3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

3,5 YAŞINDAKİ EFE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe Mahmut Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

ANNE VE BABA POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Anne C.K. ile baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Baba M.K. daha sonra polis eşliğinde morga gelerek oğlunun cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıASar Gnc:

tuhaf geldi bu olay bana. 3,5 yasindaki bi cocuk cöp atip gelene kadar in dolayipta ölmez sanki ya.

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıSelim Ay:

bebekleri yanlız bırakmaz yaa

Yorum Beğen22
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Haber Yorumlarıorhan eren:

komsularla cene yapmistir copun basinda.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Aileye sabir dilerim.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYalçın Şen:

araştırılsın bu olay bi bit yeniği var işte.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

çocuklarınızı tek bırakmayın ihmal etmeyin

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