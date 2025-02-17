3.5'lik deprem neden bu kadar hissedildi? Prof. Dr. Ersoy canlı yayında açıkladı

AFAD verilerine göre Ankara'da bugün öğle saatlerinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü fazla olmamasına rağmen süresi epey uzun olan ve vatandaşların büyük panik yaşamasına neden olan depremle ilgili bilinmeyen detayları ise Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy canlı yayında anlattı.

"DEPREM BÜYÜK DEĞİL, SADECE HİSSEDİLİR"

Prof. Dr. Ersoy, CNN Türk yayınında " Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 3,5 büyüklüğündeki deprem büyük deprem değil, yıkıcı değil sadece hissedilir. Yapı altında gevşek zemin varsa depremin daha uzun hissedilmesine neden olur ve Ankara çevresi de böyle bir yer. Ankara ve çevresinde çok diri bir fay yok.

Bulunduğunuz yerin altındaki zemini dikkate almak gerekiyor. Güçlendirme yapılabilir, yeni yönetmeliklere uygun standarda getirebilirsiniz. 3.5 büyüklüğündeki deprem bir yapıyı yıkamaz. Binanın statik durumu ile oynanmış ise kendiliğinden de yıkılabilir bundan depremi sorumlu tutmak doğru değil. Hasar derecesi 5'ten sonra başlar. Normalde o bile doğru değil. En büyük depremde eviniz hasarlı görse de esas olan içinden sağ çıkmanız. Yıkılırsa planında hata vardır demektir" ifadelerini kullandı.

"ARABALAR KAZA YAPTI SANDIM"

Öte yandan depremin merkezi olan Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan vatandaşlar panik anlarını aktardı. Deprem anında korktuklarını ve kendilerini sokağa attıklarını ifade eden vatandaşlardan biri "Korkudan parka geldim Kuran okuyordum. Bir anda sarsıntı oldu. Ben arabalar kaza yaptı sandım. Askerdeki torunum da beni arayıp 'anneanne kapıya çık, deprem oluyor' deyince buraya geldim. Tekrar içeri nasıl gireceğimi bilmiyorum. Ben daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu" diye konuştu.

"SALONDAKİ VİTRİNİN CAMI GİTTİ, GELDİ"

Cam silerken depremi hisseden bir vatandaş, "Bayağı sallandı. Salondaki vitrinin camı gitti, geldi. İlaçları da aldım dışarı çıktım" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Deprem sırasında yatıyordum ev sallandı. Sonra çıktık evden. Komşular da çıktı" dedi.

"SINIFÇA KORKARAK DIŞARI KOŞTUK"

Deprem anında okulda olan bir öğrenci, "Sınıfça korkarak dışarı koştuk. Bütün okul dışarıdaydı. Sonra çantalarımızı almak için tekrar içeri girdik" diye anlattı. Başka bir vatandaş ise, "Bugün 7'nci kattaydık. Koltuklar üç defa yukarı kalktı. Korkumuzdan asansöre bindik, parka geldik bekliyoruz. Allah hepimizi korusun" dedi.