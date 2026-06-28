Haberler

Sivas'ın da aralarında bulunduğu siber ağ operasyonunda 213 kişi tutuklandı

Sivas'ın da aralarında bulunduğu siber ağ operasyonunda 213 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 29 il merkezli düzenlenen operasyonlarda son 6 günde 409 şüpheli yakalanırken, 213'ü tutuklandı. Şüphelilerin dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi suçlara karıştığı belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 29 il merkezli düzenlenen operasyonlarda son 6 günde 409 şüpheli yakalanırken, Sivas'ın da aralarında bulunduğu illerde yürütülen çalışmalarda 213 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla 29 il merkezli geniş çaplı siber suç operasyonu düzenlendi. Sivas'ın da aralarında bulunduğu illerde gerçekleştirilen operasyonlarda son 6 günde 409 şüpheli yakalandı. "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik yürütülen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 213'ü tutuklanırken, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü bildirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım', 'ürün satışı', 'çekiliş', 'ev satışı', 'bungalov ve araç kiralama' gibi temalarla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları ve POS tefeciliği yaptıkları belirlendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzurunu bozan hiçbir suçun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı