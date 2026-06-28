Sivas'ın da aralarında bulunduğu siber ağ operasyonunda 213 kişi tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 29 il merkezli düzenlenen operasyonlarda son 6 günde 409 şüpheli yakalanırken, Sivas'ın da aralarında bulunduğu illerde yürütülen çalışmalarda 213 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla 29 il merkezli geniş çaplı siber suç operasyonu düzenlendi. Sivas'ın da aralarında bulunduğu illerde gerçekleştirilen operasyonlarda son 6 günde 409 şüpheli yakalandı. "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik yürütülen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 213'ü tutuklanırken, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü bildirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım', 'ürün satışı', 'çekiliş', 'ev satışı', 'bungalov ve araç kiralama' gibi temalarla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları ve POS tefeciliği yaptıkları belirlendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzurunu bozan hiçbir suçun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı