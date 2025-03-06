Hamile kadın çamaşır asarken 4'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çamaşır asarken dengesini kaybeden 28 haftalık hamile kadın 4'üncü kattan aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın ve karnındaki bebeği tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Ankara Caddesi üzerinde dehşet veren bir olay yaşandı. 28 haftalık hamile olan yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed (20), çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.
KARNINDAKİ BEBEĞİYLE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.