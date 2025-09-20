Haberler

27 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Manisa'da Yakalandı

27 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Manisa'da Yakalandı
Güncelleme:
Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki yol kontrol uygulamasında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç.'yi yakaladı. D.Ç.'nin gerçek kimliği, taşıdığı sahte kimlik kartı ile ortaya çıktı.

Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Soma gişelerinde yapılan uygulamada, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Eylül günü gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, durdurulan araç sürücüsünün ibraz ettiği kimlik kartının başka bir şahsa ait olduğu belirlendi. Yapılan detaylı araştırmada, sürücünün gerçek kimliğinin D.Ç. (E/25) olduğu ortaya çıktı.

Yapılan sorgulamada D.Ç.'nin, 47 adet suç kaydı bulunduğu, 24 ayrı suçtan arandığı ve hakkında toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
