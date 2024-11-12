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25 Yıl Önceki Büyük Depremin İzleri Kaynaşlı'da Taze Kalıyor

25 Yıl Önceki Büyük Depremin İzleri Kaynaşlı'da Taze Kalıyor
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12 Kasım 1999 depreminin 25. yılı dolayısıyla Kaynaşlı'da mezarlıklar doldu taştı. Depremde yakınlarını kaybedenler, acılarının hala taze olduğunu ve bu felaketi unutmanın mümkün olmadığını ifade ettiler.

12 Kasım 1999 depreminin 25. yılında Kaynaşlı'da mezarlıklar doldu taştı. Yakınlarının mezarını ziyaret edenler, acılarının hala taze olduğunu belirtti.

25 yıl önce merkez üssü Düzce'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüzlerce bina yerle bir oldu. 845 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından yakınlarını kaybedenler Kaynaşlı'da mezarlıkları ziyaret etti. Oğlunu depremde kaybeden Burhan Şen, "25 yıl oldu. Maalesef unutulmuyor. Akrabalarımızdan çok kaybımız oldu. Ama benim oğlumu kaybettim. Kendi oğlum var kaybettiğim. Depremin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Birden deprem meydana geldi. Deprem olayını yaşadık. Hemen hemen her gün hatırlıyoruz. Hatırlamamak elde değil. Deprem 7'de oldu, ben gece 1 gibi enkazdan çıkarıldım. Sabah hastaneye gittim. Bir anda deprem olması ile bayağı sarsılıyor insan. Böyle hatırladıkça atlatamıyorsun" ifadelerini kullandı.

"5 yavrumu kaybettim"

Depremde yurt dışında olan ve haberi alır almaz Kaynaşlı'ya gelen Mustafa Çillioğlu, " Deprem unutulmaz ki nasıl unutalım. 5 tane yavrum yatıyor burada. 5 tane çocuğum vefat etti. En büyük kızım 19 yaşındaydı. En küçüğü ise 3 yaşındaydı. Unutulacak bir şey değil ki bu bir felaket. Ben yurtdışındaydım tırcılık yapıyordum. Almanya'daydım haber alır almaz buraya geldim. Döndüğümüzde 2 tane yavrumuz defin edilmişti. Geldiğimde 3 yavrumu da ben defin ettim. Acıları, hatıraları ile böyle yaşıyoruz işte. Yaşamaya da devam edeceğiz. Allah'ü Teala verdi yine o aldı. İnşallah hesap gününde ayrı kalmayız" şeklinde konuştu.

Yapılan dualar ile program sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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