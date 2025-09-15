25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, başta dolandırıcılık olmak üzere çok sayıda suçtan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP