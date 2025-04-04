25 yaşındaki kadın, telefonlarını sakladığı için 59 yaşında sevgilisi tarafından öldürüldü

Güney Brezilya'nın Itapema kentinde meydana gelen cinayet vakasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 25 yaşındaki Eduarda Gorgik ve 59 yaşındaki erkek arkadaşı Sérgio Correa, kendi dairelerinde ölü bulundu.

Apartman güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, trajik olaydan önceki son anları ortaya koyuyor. Kayıtlara göre çift,evlerine girdi. Yaklaşık bir saat sonra, saat 17:21'de Gorgik apartman koridoruna çıkarak yangın söndürücü kutusuna iki cep telefonu sakladı ve dairesine geri döndü.

Santa Catarina Sivil Polis şefi Ícaro Malveira, "Önceki gün binanın ortak alanında düzenlenen mangal partisine katılan çiftin dairesinden herhangi bir silah sesi veya kavga gürültüsü duyulmadı. Telefonların neden saklandığı soruşturmanın kilit noktalarından biri," dedi.

Cesetler, Correa'nın telefonlarına cevap vermemesi üzerine endişelenen bir çalışanı tarafından bulundu. İçeriden kilitli olan daireye girmek için yan dairenin balkonunu kullanan çalışan, balkon kapısının camını kırmak zorunda kaldı.

Polis yetkililerine göre, Correa'nın geçmişte başka bir kadına yönelik aile içi şiddet vakası bulunuyor, ancak Gorgik'in erkek arkadaşı hakkında herhangi bir şikâyeti yoktu.

"Telefonlar kilitli olduğu için şu an içerikleri incelenemiyor. Florianópolis'teki dijital suç laboratuvarına gönderilen telefonlar, olayın motifini aydınlatmada önemli rol oynayabilir," dedi Malveira.

Soruşturma kapsamında her iki kurbanın aile üyeleriyle görüşmelerin bugün yapılması planlanıyor. Yetkililer, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi sonuçlarını bekliyor.