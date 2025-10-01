Tahliye sonrası menajer Ayşe Barım'dan ilk görüntü: Devletim görsün, arkamda kimse yok benim

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Barım ve avukatları katıldı. Duruşmada çok sayıda ünlü isim de izleyici olarak yer aldı. Barım'ın savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE SONRASI İLK GÖRÜNTÜ: DEVLETİM GÖRSÜN, ARKAMDA KİMSE YOK BENİM

Mahkemenin kararının ardından akşam saatlerinde serbest bırakılan Ayşe Barım'ı, cezaevi çıkışında magazin muhabirleri karşıladı. Yakınları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ve kendisini karşılamadıkları için sitem eden Barım'ın, "Devletim görsün, arkamda kimse yok benim." dediği görüldü.

"HAYATIMI O KADAR ÖZLEDİM Kİ"

Daha sonra magazin muhabirleri tarafından otomobille yakınlarının bulunduğu bir benzinliğe götürülen Barım, araç içerisinde kısa bir röportaj da verdi. "Ailemden önce siz yakaladınız beni" diyen Barım, Sağlığım son 3-4 ayda baya kötüydü. 32 kilo verdim. Ev hapsiyle tahliye oldum, çok zor günler geçirdik. Ve sonunda çok çok mutluyum. Hayatımı o kadar özledim ki. Sarılmayı, sevmeyi, sevilmeyi çok özledim" ifadelerini kullandı.

"NE YAZIK Kİ HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUM"

Barım, devam eden yargı süreci ile ilgili ise "Ne yazık ki hiçbir şey söyleyemiyorum" diye konuştu. Benzinlikte ailesi ile buluşan Barım, ardından ise otomobile binerek uzaklaştı.