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24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar

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İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 24 saat içerisinde çok sayıda yavru kedi ölü olarak ağaca asılmış vaziyette bulundu.

İstanbul'un Silivri ilçesinde 24 saat içerisinde çok sayıda yavru kedi ölü olarak bulundu.

İnönü Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı bir apartmanın önünde bulunan ağaca asılan 2 poşet mahallelilerin dikkatini çekti. Akşam yürüyüşü için sahile gitmek üzere evden çıkan bina sakini, üzüm ağacına asılı poşet içerisinde ölü 2 yavru kedinin olduğunu fark etti. Dün akşam saatlerinde ise iddiaya göre Silivri'de farklı sokaklarda birçok ölü kedi daha bulundu. Kedilere su ve mama verdiğini söyleyen bazı mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar

"SON 2 GÜN İÇERİSİNDE BURADA 8- 9 YAVRU KEDİ ÖLDÜ"

Ölü kedilerin bulunduğu bölgedeki bir iş yerinin çalışanı olan Emine Kaptan, "Yavru kedilerinin ölümüyle ilgili ya soğuktan ya da zehirlenme ama diyorum zehirlenme olsa büyük kedilerde ölür. Son 2 gün içerisinde burada 8-9 tane yavru kedi öldü. Bende kedileri hazır mama alıp veriyoruz. 'dedi.

24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar

Serhat Yönet ise, "Ben burada oturuyorum, burada kedileri besliyoruz. Yemek ve su veriyoruz. Ama nedense son 22 saat içerisinde 22 yavru kedi öldü ve neden öldüğünü bilmiyoruz. Açlıktan desek zannetmiyoruz. Burada herkes yemek veriyor, su veriyor. Nedendir bilmiyoruz. Zehirlenme diyeceğim ama bundan da emin değilim. Bu olayın araştırılmasını istiyorum" dedi.

24 saat içinde çok sayıda kediyi öldürüp ağaca astılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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