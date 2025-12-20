Haberler

Antalya'daki baba ocağına izne gelen 23 yaşındaki yedek subay hayatını kaybetti

Antalya'daki baba ocağına izne gelen 23 yaşındaki yedek subay hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedek subay fizyoterapist olan 23 yaşındaki Ali Can, tedavi gördüğü süreç sonrası Antalya'ya döndükten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Genç yaşta vefatı ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Rahatsızlığı nedeniyle fizyoterapist olarak görev yaptığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 3 gün önce Antalya'nın Serik ilçesindeki baba ocağına gelen yedek subay 23 yaşındaki Ali Can, hayatını kaybetti.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedek subay olarak görev yapan fizyoterapist Ali Can (23), bir süredir rahatsızlığı nedeniyle görev yaptığı hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinin ardından izinli olarak 3 gün önce baba ocağına Antalya'ya gelen Ali Can, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. İlk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç yedek subay, durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Can kurtarılamadı.

4 yıl önce annesini kanserden kaybetti

Genç yaşta vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan Ali Can'ın cenazesi, bugün Kayaburnu Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, ilçe protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Ali Can'ın, kısa süre önce görev yaptığı hastanede lenf kanseri tedavisi gördüğü belirtildi. Can'ın annesi Fatma Can'ın da 2021 yılında kanserden hayatını kaybettiği öğrenildi. Serik'te esnaflık yapan baba İsmail Can, evladını toprağa verirken büyük üzüntü yaşadı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, yakınlarının desteğiyle teselli edilmeye çalışıldı. Ali Can'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Serik ilçesinde de derin üzüntüye neden oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
title