Antalya'daki baba ocağına izne gelen 23 yaşındaki yedek subay hayatını kaybetti

Rahatsızlığı nedeniyle fizyoterapist olarak görev yaptığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 3 gün önce Antalya'nın Serik ilçesindeki baba ocağına gelen yedek subay 23 yaşındaki Ali Can, hayatını kaybetti.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedek subay olarak görev yapan fizyoterapist Ali Can (23), bir süredir rahatsızlığı nedeniyle görev yaptığı hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinin ardından izinli olarak 3 gün önce baba ocağına Antalya'ya gelen Ali Can, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. İlk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç yedek subay, durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Can kurtarılamadı.

4 yıl önce annesini kanserden kaybetti

Genç yaşta vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan Ali Can'ın cenazesi, bugün Kayaburnu Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, ilçe protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Ali Can'ın, kısa süre önce görev yaptığı hastanede lenf kanseri tedavisi gördüğü belirtildi. Can'ın annesi Fatma Can'ın da 2021 yılında kanserden hayatını kaybettiği öğrenildi. Serik'te esnaflık yapan baba İsmail Can, evladını toprağa verirken büyük üzüntü yaşadı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, yakınlarının desteğiyle teselli edilmeye çalışıldı. Ali Can'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Serik ilçesinde de derin üzüntüye neden oldu. - ANTALYA