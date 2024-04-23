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23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı

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Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu öncesi R.K. isimli şahıs, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" şeklinde bağırdı. Olaya hızla müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.K., akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtti. R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kayseri'de 23 Nisan kutlamalarında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu öncesi R.K. (45), "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Karaköse'nin çelenk sunmasından hemen önce alana giren R.K. iki elini havaya kaldırıp, yana doğru açarak, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı.

23 Nisan kutlamalarında 'Puta tapmayın' diye bağıran şahıs gözaltına alındı

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Tören alanında bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırılan R.K., emniyete götürüldü. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylediği öğrenilen R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (16)

Burak ERGÜL:

Heykelin önünde dikilip duruyorsan bu ayindir saygı duruşu kılıfı altında . 1500 sene önce mekkeli müşriklerin yaptığından hiç bir farkı yok . 1500 sene geçti diye saygı duruşu kılıfını biz yemiyoruz . Bunun adı putçuluk doğru demiş adam .

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faruk merttürk:

Milletin neye taptığından sananEEEE hanzoooo.

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Mülayim sert:

Kabe İslam'dan önce var olan bir puttu ve putperest Araplar da etrafında dönüyordu bunu bir açıkla önce sen

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İlhan Fırat:

Putçuluk sizin hoca diye tapıp elini ayağını öpme şeklinize denir. Bu devleti kurana saygı gösterme şekline değil.

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Bükücü:

TBMM kurulmuş diye çocuklar ve gençler kutlama yapıyor bunun putla ne alakası var kardeşim? Dini bu kadar da yozlaştırmayın

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Export 86:

Doğruyu söylemiş

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Mülayim sert:

Kafasının içi hurafe ile dolmuş sağlıklı düşünme yeteneği olmayan hasta beyinli kişilerin Atatürk ü anlayamaması doğal tâbi

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Abdullah KARAMAN:

adam doğru söylemiş. acaba onun mu akli dengesi bozuk yoksa Avrupa diye diye özünü kaybetmiş bizler mi??????

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Mülayim sert:

Ne varsa Avrupa'da var zenginlik huzur dürüstlük tâbi ki Avrupa'ya özeneceğiz Avrupa sınırları açsa Türkiye'de adam kalmaz boş yapma burada

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Muhammed Dursun:

Cemaat önderlerine çocuklarını,eşlerini feda eden önünde secde eden yaratıklara bak puta tapan kim acaba?

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