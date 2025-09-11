22 yaşındaki genç keçiye dokunduğu an elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Eylül akşam saatlerinde yürek yakan bir ölüm olayı meydana geldi. 22 yaşındaki Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğin yanında ıslak zeminde hareketsiz yattığını gördü.

KEÇİYE DOKUNDUĞU GİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Altaş, keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pervin Altaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KEÇİ DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLMÜŞ

Pervin Altaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.