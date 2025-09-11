Haberler

22 yaşındaki genç keçiye dokunduğu an elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

22 yaşındaki genç keçiye dokunduğu an elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 22 yaşındaki Pervin Altaş, bahçelerindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz halde yatan keçiyi kaldırmak için dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Keçinin de elektrik akımına kapılıp öldüğü tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Eylül akşam saatlerinde yürek yakan bir ölüm olayı meydana geldi. 22 yaşındaki Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğin yanında ıslak zeminde hareketsiz yattığını gördü.

22 yaşındaki genç keçiye dokunduğu an elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

KEÇİYE DOKUNDUĞU GİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Altaş, keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pervin Altaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

22 yaşındaki genç keçiye dokunduğu an elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

KEÇİ DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLMÜŞ

Pervin Altaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annenin kahreden ölümü! Tekerlekli sandalye yolun ortasında kaldı

Annenin kahreden ölümü! Tekerlekli sandalye yolun ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.