Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 22 yaşındaki sürücü Mehmet Berke Kılıç'ın yönetimindeki araç, aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan aracın 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 04.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Berke Kılıç (22) yönetimindeki 06 ABE 769 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şehit Yusuf Arkın Sokak ile Gündüz Sokak kesişiminde aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Malatya Yerel Haberler Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

 Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
title