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21 Yaşındaki Öğrenci 15 Gündür Kayıp

21 Yaşındaki Öğrenci 15 Gündür Kayıp
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. AFAD ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, kaybolmasının üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala bulunamadı. AFAD ekipleri arama çalışmalarına köpekli arama timleriyle devam ediyor.

YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırarak Diyarbakır'dan Van'a gelmişti. 27 Eylül 2024 tarihinde, kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline gitmek için yurttan ayrıldı ancak o günden bu yana kendisinden haber alınamadı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) arama kurtarma ekipleri, Van Gölü kıyısında köpeklerle yeni izler aramaya devam ediyor. Aile ve yakınları endişeyle beklerken, ekipler kayıp öğrenciyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3-sayfa Eğitim AFAD van

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