21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Kasım'da B.S'ye ait eve giren iki hırsız, yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı.

ARANIRKEN BİR HIRSIZLIK DAHA YAPTILAR

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken iki hırsız bu kez Bayrampaşa'da Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde S.Y'nin evine girerek yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin site içerisindeki evlere girerken görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sitelere girdikleri ve kapı kilitlerini kırıp hırsızlık yaptıktan sonra kaçtıkları görüldü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri T.U. (21) ve E.K. (23) isimli şüphelileri teknik takibin ardından Üsküdar'da başka bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

104 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden T.U'nun 106 evden hırsızlık, 1 çocuğun kaçırılması, 5 konut dokunulmazlığını ihlali olmak üzere toplam 112 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken 15 adet toplamda 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli S.Y'nin ise daha önceden 35 ev hırsızlığı suçundan yakalandığı, 4 adet aranması olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.