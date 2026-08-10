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Düzce'de Son Bir Haftada 21 Bin 550 Şahıs Sorgulandı: 23 Aranan Yakalandı, 15'i Tutuklandı

Düzce'de Son Bir Haftada 21 Bin 550 Şahıs Sorgulandı: 23 Aranan Yakalandı, 15'i Tutuklandı
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Düzce'de güvenlik güçlerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde 21 bin 550 şahıs sorgulandı. Aranması bulunan 23 şahıs yakalanırken, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üst aramalarında ise 3 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 66 mermi, 6 şarjör, 17 kartuş ve 2 kesici alet ele geçirildi.

9 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 21 bin 550 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 23 şahıs yakalandı 15'i tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçleri vatandaşın can ve mal güvenliği konusundaki denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 21 bin 550 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda aranması bulunan 23 şahıs yakalanırken, 15 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan yapılan sorgulamalar sırasındaki üst aramalarında ise 3 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 66 mermi, 6 şarjör, 17 kartuş ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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