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2026 Dünya Kupası finalinde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı; 13'ü için tutuklama, 3'ü için adli kontrol talep edildi.

2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ünün tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin bulunduğu tespit edilen toplam 19 dış finans evi tespit edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 16 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

13 şahıs hakkında tutuklama talebi

Emniyette ki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 16 şahıstan 13'ü 'tutuklama' talebiyle, 3'ü ise 'adli kontrol tedbiri' talebiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ederken, konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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