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2024 Yılında Türkiye'de 266 Bin 855 Trafik Kazası: Karabük Öne Çıktı

2024 Yılında Türkiye'de 266 Bin 855 Trafik Kazası: Karabük Öne Çıktı
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TUİK verilerine göre, 2024 yılında Karabük'te 920 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, Türkiye genelinde toplam 266 bin 855 kaza kaydedildi. Kazaların çoğu sürücü kusurlarından kaynaklandı.

Karabük'te 2024 yılında 920 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, Türkiye'de ise 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2024 kaza verilerini açıkladı. Buna göre TUİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Karabük'te 920 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybederken, bin 356 kişi yaralandı. Bartın'da 623 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 28 kişi hayatını kaybederken 976 kişi yaralanırken, Zonguldak'ta ise 1759 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 598 kişi yaralandı.

Türkiye karayolu ağında 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 177 bin 172 maddi hasarlı, 266 bin 855 ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır.

Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 85,5'i yerleşim yeri içinde yüzde 14,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

"Ölümlerin yüzde 51,9'u tek araçlı kazalarda oluştu"

Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, kaza sonucundaki ölümlerin yüzde 51,9'u tek araçlı, yüzde 41,9'u iki araçlı ve yüzde 6,2'si çok araçlı kazalarda meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 53,9'u iki araçlı, yüzde 38,6'sı tek araçlı ve yüzde 7,5'i çok araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 52,8'i iki araçlı, yüzde 41,1'i tek araçlı ve yüzde 6,1'i ise çok araçlı kazalardan oluştu.

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 90,1 pay ile ilk sıradadır.

Türkiye'de 2024 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 318 bin 926 kusura bakıldığında kusurların yüzde 90,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 0,8'inin taşıt, yüzde 0,5'inin yolcu ve yüzde 0,3'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.

Kusurlar alt başlıklara göre incelendiğinde "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" kusuru toplam 318 bin 926 kusurun 105 bin 802 adedini oluşturdu ve en sık görülen kusur oldu. "Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak" kusuru 46 bin 458 ile en sık görülen ikinci kusur olurken, "Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak" 26 bin 487 kusur ile 2024 yılında en sık görülen üçüncü kusur oldu.

Ölümler kazanın oluş şekline göre incelendiğinde, ilk üç sırada bin 295 ölüm ile yayaya çarpma, bin 281 ölüm ile yoldan çıkma ve bin 141 ölüm ile yandan çarpma şeklindeki kazaların olduğu görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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