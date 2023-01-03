2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı 3. Sayfa Haberleri Geçtiğimiz yıl sıklıkla çıkan yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü'nde yine yangın çıktı. Geçtiğimiz yıl sıklıkla çıkan yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü'nde yine yangın çıktı. Gölün Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçe sınırları kısmında çıkan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görüntü. Yangın, Eber Gölü'nün Bolvadin ve Çay ilçe sınırları kısmında kalan bölgede çıktı. Bölgeden toplanan ve büyük çoğunluğu yurt dışına çatı izolasyon malzemesi olarak ihraç edilen kamışlar yangında zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Eber Çay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı - Haberler

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