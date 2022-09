2022-2023 adli yılı değerlendirme toplantısı

2022-2023 adli yılı değerlendirme toplantısında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Şehrimizde halkımıza kusursuz bir adalet hizmeti sunmak biz yargı çalışanlarının en temel görevidir" dedi.

Yeni adli yılın başlaması ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Yunus Abdullah Tokgöz, Ayhan Gökalp, Savaş Kılıç ile adliyede görevli Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet Başsavcılığı personelleri katıldı. Adliye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanıp yeni adli yıl ile birlikte yürürlüğe konulan görev bölümü değişikliği tanıtıldı. Görev bölümü değişikliği tanıtımı sonrasında 2021-2022 adli yılı içerisinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarınca gerçekleştirilen işler anlatıldı.

"Adil yargılamanın temeli etkili soruşturmaya dayanmaktadır"

Toplantıda yeni adli yıl ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan konuşmasına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde ebediyete uğurlanan tüm şehitleri rahmetle anarak başladı. Delillerin eksiksiz toplanması ile iddianamede gösterilmesinin; kovuşturma ve kanun yolu denetimlerindeki sürecin makul sürede sonuçlanmasını sağladığını belirten Başsavcı Yeldan, "Bilinmelidir ki adil yargılamanın temeli etkili bir soruşturmaya dayanmaktadır. Şehrimiz de halkımıza kusursuz bir adalet hizmeti sunabilmek, adalete olan güveni daha çok yükseltmek kamu vicdanını tatmin edecek uygulamaları, çalışmaları ve kararları sahada icra etmek biz yargı çalışanlarının en temel görevidir" diye konuştu.

Konuşmasında dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle iletişim çağının geldiği noktaya dikkat çeken Başsavcı Yeldan, bilgi ve haberlerin hızla yayılması ile toplum kesimlerinin duyarlılığının arttığını ve bu taleplere karşın yargı organlarının proaktif bir yaklaşımla cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Çocukların korunması, kadına şiddetin önlenmesine yönelik güçlü adımlar atıldı

Adalet arayan, suça sürüklenen, istismara, şiddete uğrayan çocuklar ile şiddete uğrayan kadınların soruşturma sürecinde adalete erişimlerini kolaylaştırmayı, ikincil örselenmelerin önüne geçilmesini sağlamak istediklerini belirten Başsavcı Yeldan, defalarca kolluk ve adli makamlara başvurduğu halde şikayetlerinden sonuç alamayan suç mağdurlarının seslerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. Her çocuğun bir ışık olduğunun, hayatta kalmak, gelişmek ve büyümek için ihtiyaçları ve hakları olduğunun her aşamada gözetilmesi gerektiğini dile getiren Yeldan, "Aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ve tekrarlanmaması için her başvuruyu özenle kaydetmeliyiz. Şikayetin nedenleri ve çözümleri hususunda psikoloji, sosyal hizmet ve pedagoji alanında eğitim almış uzmanlarımızın görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmet biriminden rapor ve görüş alarak soruşturmaları önleyici ve koruyucu tedbirlerle, olaya özgü seçilmiş adli kontrol uygulamalarıyla; suç mağdurlarının başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerini koruyacak şekilde yürütmeliyiz" şeklinde konuştu.

2021-2022 adli yılının verileri açıklandı

Toplantıda açıklanan verilere göre; 2021-2022 adli yılı içerisinde soruşturma bürosunca 61 bin 864, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca 3 bin 826, Terör ve Anayasal Suçları Soruşturma Bürosunca 982, Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca 3 bin 67, Çocuk Suçluları Soruşturma Bürosunca 2 bin 964, Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosunca 2 bin 786, Uzlaştırma Bürosunca 5 bin 342, Bilişim Suçları Bürosunca bin 606 dosya karara bağlanırken, İlamat ve İnfaz Bürosunca 58 bin 520 dosya infaz edildi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce de 2021- 2022 adli yılı içerisinde 205 kişi dosya açılmadan bilgilendirildi. Ceza Yargılama Destek Bürosunca 687 sosyal inceleme raporu hazırlanırken 446 kişinin ifadesine girildi. Hukuk Yargılama Destek Bürosunca bin 100 sosyal inceleme raporu düzenlenirken, 43 dosyada ifadeye girildi.

Toplantının sonunda 2021-2022 adli yılı içerisinde emekli olan adliye personellerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Toplantıdan sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından toplum içinde denetim ve takibi yapılan yükümlülere, iyileştirilmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla boş zaman faaliyetinde verilen ebru sanatı, keçe taş boyama eğitimi sürecinde hazırlanan bez çantalar, taş boyamalar, tepsiler, keçe ve ebru ürünler Eskişehir Adalet Sarayı'nda sergilendi.

"Hükümlülerin yeniden suç işleme risklerini azaltmak için çalışıyoruz"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın da incelediği serginin açılışında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, denetim ve takipleri altındaki hükümlülerin yeniden suç işleme risklerini azaltmak için çalıştıklarını belirtti. Hükümlülerin topluma kazandırılması için çalışmalar da yürüttüklerini kaydeden Öztaylan, "Yükümlülerin dosyaları ile ilgili infaz işlemlerine devam edilirken aynı zamanda topluma kazandırılmaları yönündeki eğitim faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen ebru sanatı eğitimi gibi destekleyici faaliyetler çeşitlenerek devam edecektir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR