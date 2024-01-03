200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için gittiği yazlık evinden, köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için ayrılan ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamamıştı. Berzeg'in araçla kaçırılmış olabileceği iddia edildi.

KORHAN BERZEG 200 GÜNDÜR KAYIP

Ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bundan tam 200 gün önce, 17 Mayıs 2023 tarihinde kaybolmuş ve 130'uncu günün sonunda ise arama çalışmaları sonlandırılmıştı. Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina ise 74 gün sonra eve dönmüştü.

"ARAÇLA KAÇIRILMIŞ OLABİLİR"

İstanbul Büyükada'da yaşamaya devam eden ünlü ekonomistin eşi Angela Berzeg (82), Tina ile ilgili ilginç bir gelişmeyi gündeme getirdi. Daha önce bir araç gördüğünde tepki vermeyen Tina'nın artık yanından geçen her aracın içine baktığını belirten Angela Berzeg, köpeğin bu davranışının eşi Korhan Berzeg'in araçla kaçırılmış olma ihtimaline işaret edebileceğini kaydetti.