20 Yıldır Aranan Adam Bitlis'te Yakalandı

BİTLİS'te kasten adam öldürme suçundan 20 yıldır aranan M.B., Mutki ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen keşif, gözetleme ve istihbari çalışmalar sonucunda Mutki ilçesinde bir adrese dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2003 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle 'kasten adam öldürme' suçundan arama kaydı bulunan M.B., jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı, hakkında adli işlem başlatıldı.